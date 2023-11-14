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Самый быстрый в мире интернет запустили в Китае

15:33
  • вторник
  • 14 ноября 2023

На такой скорости за одну секунду можно скачать 150 фильмов в HD-формате

Китайские специалисты запустили самый быстрый интернет в мире. Вопреки прогнозам мировых экспертов, предсказывавших старт таких технологий не раньше 2025 года, заработала линия со скоростью передачи данных в 1,2 терабита (1200 гигабит) в секунду. Проект реализовали  Университет Цинхуа, оператор связи China Monile, а также компании Huawei Technologies и Cernet Corporation.

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По данным издания South China Morning Post, оптоволоконный интернет-кабель длиной более трех тысяч километров проложен через Пекин, Ухань и Гуанчжоу. Это часть китайской инфраструктуры будущих интернет-технологий, который разрабатывают уже десять лет.

Эксперты поясняют, что со скоростью в 1,2 терабита можно за одну секунду скачать 150 фильмов в HD-формате. Подчеркивается, что это втрое быстрее, чем в аналогичных американских проектах.

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