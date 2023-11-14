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Власти Индонезии призвали не забывать о помощи со стороны России

15:43
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Москва помогала Джакарте в трудные времена

Индонезия не должна забывать о помощи России в трудные для страны времена. Такое мнение высказал министр обороны и основной кандидат в президенты государства Прабово Субианто.

Политик пообещал наладить "хорошие отношения со всеми странами" в случае своего избрания главой государства, при это он напомнил об истории взаимоотношений Джакарты и Москвы, сообщает РИА Новости.

Если вы посмотрите на Джакарту сейчас, то увидите много крупных общественных сооружений, построенных Россией и странами Восточного блока.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо подтверждал, что Джакарта готова выступить в качестве моста между Россией и Украиной во избежание дальнейшей эскалации украинского конфликта. Он указал на важность диалога между Киевом и Москвой и заявил, что Индонезия готова внести свой вклад в преодоление разногласий.

При этом помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков называл Индонезию в числе государств, с которыми Россия продолжает развивать и укреплять сотрудничество.

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Министр обороны Индонезии Прабово Субианто
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто
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