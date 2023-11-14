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Россия сочла дикостью критерии по допуску российских гимнастов к соревнованиям

15:55
  • вторник
  • 14 ноября 2023

В Международной федерации гимнастики решили диктовать россиянам даже цвет формы

Олимпийский комитет России считает дикостью критерии Международной федерации гимнастики (FIG) по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Такое заявление сделали в ОКР во вторник, 14 ноября.

Комментируя список требований для допуска россиян к соревнованиям, в комитете подчеркнули, что речь идет не только о нейтральном статусе атлетов, но и о полной нейтрализации цветовой гаммы соревновательной экипировки и инвентаря, сообщает "Интерфакс".

И без того максимально обезличенным гимнастам и гимнасткам (в том числе — художницам!!!) предлагается выступать в однотонном наряде. Дикость, конечно.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главу МОК Томаса Баха наследником Карла Дима — организатора летних Олимпийских игр в Берлине в 1936 году. Так российский политик прокомментировал высказывание Баха о том, что Олимпиада-2024 должна состояться, невзирая на увеличение количества военных конфликтов в мире.

МИД России отмечал, что решение Международного олимпийского комитета об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх – проявление сегрегации по национальному признаку.

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