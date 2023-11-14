Словакия официально объявила о прекращении поставок оружия Украине

Братислава уведомила о своем решении генсека НАТО

Словакия официально уведомила генсека НАТО Йенса Столтенберга о прекращении поставок оружия на Украину. При этом Братислава продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, а также техническое сопровождение, которое не сопряжено с летальным исходом, говорится в сообщении словацкого Минобороны.

Решение приняло новое правительство страны, которое возглавил известный пророссийской позицией политик Фицо. Он выступил против поставок оружия Киеву и уже заблокировал очередной пакет военной помощи на 40 миллионов евро, передает ТАСС.

В сообщении военного ведомства подчеркивается, что Словакия все же предоставляет Украине достаточно широкую шкалу гуманитарной и технической помощи. Отмечается, что правительство страны вынуждено продолжать поддержку киевского режима, несмотря на заявленную новым премьером позицию.

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