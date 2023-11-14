МИД России выразил обеспокоенность фрагментацией сотрудничества в Арктике

Конфликтный потенциал в регионе имеет тенденцию к нарастанию

Москва обеспокоена фрагментацией международного сотрудничества в арктическом регионе. Об этом в ходе брифинга заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Дипломат назвал ситуацию в регионе "непростой и напряженной" и подчеркнул, что конфликтный потенциал на территории Арктики имеет тенденцию к нарастанию.

"Мы всерьез обеспокоены фрагментацией международного сотрудничества в Арктике – в том числе ослаблением Арктического совета", - заявил Корчунов, чьи слова приводит РИА Новости.

Рассуждая о последствиях нарастания конфликтного потенциала арктическом регионе, представитель МИД констатировал, что политизированность международной кооперации привела не только к нарушению исследовательских связей между Россией и Западом, но и к ликвидации некоторых образовательных организаций арктического региона.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва нацелена на укрепление международного сотрудничества в арктическом и антарктическом регионах планеты, а также на реализацию совместных программ в самых разных сферах.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии усилит милитаризацию Арктики – риски безопасности в регионе существенно возрастут.

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