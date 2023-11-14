ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России выразил обеспокоенность фрагментацией сотрудничества в Арктике

17:40
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Конфликтный потенциал в регионе имеет тенденцию к нарастанию

Москва обеспокоена фрагментацией международного сотрудничества в арктическом регионе. Об этом в ходе брифинга заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Путин назвал приоритетом наращивание присутствия России в Антарктике
МИД предупредил о милитаризации Арктики из-за Швеции и Финляндии

Дипломат назвал ситуацию в регионе "непростой и напряженной" и подчеркнул, что конфликтный потенциал на территории Арктики имеет тенденцию к нарастанию.

"Мы всерьез обеспокоены фрагментацией международного сотрудничества в Арктике – в том числе ослаблением Арктического совета", - заявил Корчунов, чьи слова приводит РИА Новости.

Рассуждая о последствиях нарастания конфликтного потенциала арктическом регионе, представитель МИД констатировал, что политизированность международной кооперации привела не только к нарушению исследовательских связей между Россией и Западом, но и к ликвидации некоторых образовательных организаций арктического региона. 

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва нацелена на укрепление международного сотрудничества в арктическом и антарктическом регионах планеты, а также на реализацию совместных программ в самых разных сферах.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии усилит милитаризацию Арктики – риски безопасности в регионе существенно возрастут.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Арктика
Арктика
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.