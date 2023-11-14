Западные СМИ рассуждают о "моменте истины" для Украины

Контрнаступление ВСУ провалилось

Контрнаступление Украины провалилось. Но на Банковой продолжают уверять всех в обратном. Сначала Зеленский утверждал, что ВСУ идут вперед. Теперь глава офиса украинского президента Ермак в интервью Bloomberg рассуждает: "Поворотный момент в конфликте приближается. Следующий год будет решающим. ВСУ продолжают контрнаступление, Владимир Зеленский знает, как добиться победы. От Запада требуется вводить больше санкций, а также помочь Украине укрепить систему ПВО ввиду возможных атак по энергетической инфраструктуре".

С этой просьбой Киев уже обратился к госсекретарю Блинкену. Никаких "Пэтриотов" и прочих современных средств ПВО Киев не получит. Чтобы заткнуть рот Зеленскому, Вашингтон для Украины приобрел у Иордании 60 немецких ЗСУ "Гепард". На этом все. Тем более, что с боекомплектом для них есть проблемы. Глава немецкого Минобороны Писториус прямо заявил - обещанные миллион снарядов к будущей весне Европа Украине поставить не сможет.

"Я считаю, что причина не отсутствие политической воли, а жалкое состояние оборонной промышленности Евросоюза, которая не может давать необходимое количество снарядов. Мало складов. И прочей инфраструктуры. Но в перспективе все это должно появиться. Наши союзники работают над этим", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Вот и с обещанным обучением украинских пилотов на F-16 возникли проблемы. Еще совсем недавно представители ВСУ заявляли, что процесс уже начался. И первые украинские соколы вот-вот взмоют в небо на американских истребителях. Однако на деле это оказалось очередной ложью.

"Никакое обучение в Румынии не началось. Центр для украинских летчиков еще даже не построен, там только фундамент залили. При этом самолеты Нидерланды действительно передали в Бухарест. Но только для того, чтобы освободить место у себя для новых F-35", - сказал Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ.

Все это, говоря эксперты, в том числе последствия заморозки финансирования со стороны США. Те деньги, что уже выделили, почти закончились. А новые миллиарды не пропускает республиканское большинство в Конгрессе. И даже смена спикера нижней палаты американского парламента не помогла, пишет Politico. Он категорически против нового пакета помощи Украине. Хотя Белый дом очень настаивает.

Возможно, Вашингтон просто устал спонсировать эту войну и хочет переложить бремя на плечи Евросоюза. Для этого и нужен весь этот цирк в Конгрессе, который лишь имитирует борьбу за выделение Украине помощи. В последнее время о том, что для Киева настал момент истины, действительно много пишут в западных СМИ.

"Вы видите сейчас, что даже внутри высшего руководства Украины - между Зеленским и его советниками, между Зеленским и его главным генералом - нет согласия относительно того, что происходит на фронте. Но я думаю, что теперь открылась правда: Украина не побеждает, контрнаступление провалилось, и если они не сменят тактику, их ждет катастрофа", - написал Дэвид Сакс, обозреватель Responsible Statecraft.

Под сменой тактики, вероятно, подразумеваются переговоры. Однако сам Зеленский на законодательном уровне запретил себе проводить их. Решить эту проблему могли бы выборы и смена главы Украины. Однако голосование киевский режим проводить отказывается, ссылаясь на военное положение. То есть ситуация тупиковая, выход из которой несет крайне большие риски. И в первую очередь - для самого Зеленского.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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