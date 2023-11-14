Путин провел рабочую встречу с главой Минстроя

Большую работу проводят в том числе в новых регионах

Рекордные 104 миллиона квадратных метров жилья введут в России к концу года. Об этом Владимиру Путину в ходе рабочей встречи доложил министр строительства и ЖКХ.

Ирек Файзуллин отметил, что примерно половина - индивидуальные дома, которые становятся все популярнее. Высокими темпами идет и благоустройство. В рамках нацпроекта "Комфортная городская среда" в этом году более 14 миллионов человек проголосовали за выбор площадок для реконструкции. Более удобными для отдыха и спорта стали около 420 миллионов квадратных метров парков, скверов и набережных.

Большую работу проводят в новых регионах: на сегодня восстановлено почти 8 с половиной тысяч многоэтажек, социально-культурных объектов, школ и детских садов. Расселяют аварийное жилье и в целом по стране. За 4 года в новые квартиры переехали более 570 тысяч семей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"