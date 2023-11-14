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Собянин сообщил об открытии еще 10 районных центров "Московского долголетия"

16:48
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Для старшего поколения создана крупнейшая в мире сеть учреждений и уникальная инфраструктура

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в разных районах столицы открылись 10 новых центров "Московского долголетия".

"Они заработали в районах Бескудниковский, Северное Тушино, Арбат, Гольяново, Покровское-Стрешнево, Северное Бутово, Обручевский, Савелки и Внуково, а также в поселении Сосенское", - уточнил глава города.

Как добавил мэр, теперь в столице есть 106 центров "Московского долголетия", в следующем году они должны появиться в каждом районе.

За четыре года для старшего поколения создана крупнейшая в мире сеть учреждений и уникальная инфраструктура, указал Собянин. Горожане могут создавать клубы единомышленников, делиться опытом, вместе укреплять здоровье и просто общаться.

Ранее мэр рассказал, что более 3,7 тысячи человек воспользовались онлайн-сервисом записи в проект "Московское долголетие" с момента его открытия в июне 2023 года. Только за последние два месяца число пользователей выросло почти на 40%.

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