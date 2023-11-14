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Армия Израиля получила контроль над правительственными зданиями ХАМАС

17:06
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Боевики использовали госучреждения для хранения оружия и боеприпасов

Военнослужащие ЦАХАЛ взяли под контроль здания госучреждений города Газа, передает официальный Telegram-канал Армии обороны Израиля.

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Глава Минобороны Израиля заявил, что боевики ХАМАС утратили контроль над Газой

Боевики радикального движения ХАМАС использовали правительственные здания для хранения оружия и боеприпасов, уточнил представитель ведомства.

По данным ЦАХАЛ, израильским военным удалось установить полный контроль не только над официальной резиденцией губернатора Газы, но и над зданием правительства ХАМАС.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что боевики движения ХАМАС утратили контроль над палестинским анклавом. По словам министра, террористы бегут на юг Газы ради спасения от надвигающихся дивизий ЦАХАЛ.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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