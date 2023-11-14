Шольц назвал обвинения Эрдогана в отношении Израиля абсурдными

Израильские военные не причастны к преступлениям против человечности

Выдвинутые президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обвинения против Израиля являются абсурдными. Об этом в ходе брифинга заявил глава ФРГ Олаф Шольц.

Политик назвал ХАМАС террористической организаций и подчеркнул, что у Израиля есть все основания для ведения боевых действий против участников радикального движения. По его словам, военнослужащие ЦАХАЛ в ходе наземной спецоперации на территории Газы не нарушают права человека и придерживаются фундаментальных принципов международного права.

"Поэтому эти обвинения против Израиля, вне сомнения, абсурдны", - заключил Шольц, чьи слова приводит РИА Новости.

Страны исламского мира неоднократно выступали против действий Израиля на территории палестинского анклава. В частности, турецкий лидер Реджеп Тейип Эрдоган открыто обвинял ЦАХАЛ в совершении военных преступлений и указывал на причастность западных стран в гибели мирных жителей Газы.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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