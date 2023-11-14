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Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

17:28
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Для расселения 54 старых домов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram о включении девяти новых адресов в программу реновации.

"Когда новостройки будут готовы, мы сможем расселить 54 старых дома и предоставить комфортное жилье для 9,9 тыс. человек", - отметил глава города.

Уточняется, что стартовые площадки находятся в пяти округах столицы: Ростокино (СВАО), Новогиреево и Измайлово (ВАО), Нижегородский (ЮВАО), Царицыно (ЮАО), Щукино (СЗАО).

Всего для строительства новых домов по программе реновации подобрана уже 601 площадка.

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