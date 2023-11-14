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Стартовала регистрация учреждений профессионального образования на олимпиаду "IT-Планета 2024"

18:18
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Соревнование проводится для популяризации современных технологических и программных решений

Стартовала регистрация учреждений высшего образования и среднего профессионального образования на XV Международной олимпиаде в сфере информационных технологий "IT-Планета 2024".

Как отметили организаторы, соревнование проводится для популяризации современных технологических и программных решений, выявления и поддержки способных и практически подготовленных студентов и молодых специалистов ИКТ-сферы.

Зарегистрироваться можно здесь с 1 ноября по 31 декабря. 

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Участник олимпиады "IT-Планета 2024"
Участник олимпиады "IT-Планета 2024"
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