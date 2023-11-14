Минфин предупредил о последствиях введения санкций на алмазы из России

Ограничения приведут к замещению природных камней синтетикой

Ограничения ЕС на экспорт российских алмазов приведут к росту контрафакта и синтетики на глобальном рынке драгоценных камней. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев.

Представитель ведомства подчеркнул, что у западных стран нет реальной возможности для компенсирования спроса на российские алмазы из-за отсутствия альтернативных источников драгоценных камней.

"В результате спрос на алмазы оставшихся производителей сменится ускоренным замещением природных камней более доступной по цене синтетикой", - пояснил Моисеев.

Рассуждая о последствиях подобного решения, финансист предположил, что замещение природных камней синтетикой, вероятно, приведет к "сумасшедшей" ценовой конкуренции среди экспортеров и производителей алмазов.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в рамках 12-го пакета санкций ЕС против России будут введены экспортные ограничения на алмазы.

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что представители профильных ведомств должны быть готовы к возможному усилению западных санкций. Глава государства указал на неэффективность антироссийских санкций и подчеркнул, что такими недружественными действиями США и ЕС в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан.

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