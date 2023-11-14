На цифровой платформе "Мой экспорт" запущен новый сервис для представителей АПК

Экспортеры могут представить свою продукцию в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах продукции АПК
Российские компании отныне могут через электронную форму в личном кабинете на цифровой платформе "Мой экспорт" оформлять заявки на размещение продукции агропромышленного комплекса в демонстрационно-дегустационных павильонах.
Экспортеры имеют возможность представить свою продукцию в таких государствах, как КНР, ОАЭ, Вьетнам, Египет, Турция, Саудовская Аравия. Там на постоянной основе работают демонстрационно-дегустационные павильоны продукции АПК.
П ри размещении продукции в павильонах российские компании обеспечиваются бесплатной инфраструктурой. Кроме того, им доступны реклама и продвижение на международных площадках.
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