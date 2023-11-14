Урегулирование кризиса затянется на долгие годы

Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже после окончания активной фазы боевых действий – юридическое урегулирование конфликта, вероятно, затянется на долгие десятилетия. Об этом в интервью изданию "Новое время" заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Руководитель ведомства привел классический пример такого перманентного противостояния: неурегулированный конфликт между Россией и Японией. По его словам, Москва и Токио уже на протяжении почти 80 лет не могут прийти к подписанию мирного соглашения из-за территориальных претензий.

"Поэтому этот сценарий очень вероятен", - заключил Буданов.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов предположил, что "вьетнамский" сценарий – наиболее удачный для Москвы план урегулирования украинского кризиса. По его мнению, реализация этого сценария позволит не только свергнуть засидевшихся у власти неонацистов, но и освободить Украину от западной интервенции.

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