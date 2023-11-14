Конфликт на Ближнем Востоке поставил США в тупик

Тем временем число убитых мирных жителей в секторе Газа превысило уже 11 тысяч

Лично встречая на крыльце Белого дома индонезийского коллегу, Джо Байден натужно улыбается во весь рот, надеясь хотя бы в публичной части беседы избежать самого неприятного - разговора про операцию Израиля в секторе Газа. Однако радушный прием на Джоко Видодо не действует. В Вашингтон он прилетел прямиком из Эр-Рияда, с арабо-исламского саммита, где действия Тель-Авива решительно осудили. И теперь буквально отчитывает американского президента. США, констатирует высокий гость, делают недостаточно для деэскалации.

Байден мрачнеет на глазах. И неуклюже переводит разговор на другую тему: "Спасибо. Когда мы встретились на улице, у нас состоялась очень важная дискуссия о климате. Президент сказал, что ему холодно. Я сказал ему, что могу позаботиться об этом немедленно".

Из-за войны в секторе Газа у Байдена - большие проблемы. Во-первых, Конгресс все никак не может выделить Израилю транши, рискуя устроить шатдаун уже на этой неделе. Во-вторых, судя по утечкам в прессу, полный хаос царит и в администрации. Cотня сотрудников Госдепартамента и Агентства по международному развитию в коллективном служебном письме уличили своего же президента - ни много ни мало - в пособничестве геноциду палестинцев. Параллельно с этим союзник США по НАТО Турция подала иск в международный уголовный суд против премьера Израиля. Обвинив его также в геноциде.

Неспокойно и на улицах США. Пропалестинские демонстранты уже пытались блокировать и Белый дом, и редакции газет. Теперь в Чикаго пришли к израильскому консульству. В ответ полиция арестовала более сотни человек, чем еще больше разозлила общественность. Ситуация выходит из-под контроля по всем фронтам. Об этом пишет со ссылкой на свои источники известный американский журналист Сеймур Хёрш. По его словам, Вашингтон и лично Байден уже ни на что не могут влиять.

"Премьер Израиля Нетаньяху не прислушивается к высокопоставленным американцам, побывавшим в стране. В Вашингтоне вакуум власти, никто не управляет процессом. Они делают все, лишь бы добиться переизбрания. Это пугающе и позорно. Госсекретарь США Энтони Блинкен, кажется, находится в состоянии постоянного недоумения, поскольку Нетаньяху продолжает делать в Газе все, что пожелает. А в Белом доме царит хаос. Они говорят одно и то же снова и снова", - отмечает Хёрш.

Чтобы хоть немного снизить репутационный урон, в Белом доме выступают с лицемерными заявлениями о важности сохранять жизни мирных палестинцев. А в Госдепартаменте мечтательно рассуждают о постконфликтном обустройстве, ни слова не говоря о главном - необходимости немедленного прекращении огня.

Уже месяц США и их союзники торпедируют работу Совбеза ООН, пытающегося согласовать резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Целиком и полностью поддерживая Тель-Авив, Запад, по сути, дает индульгенцию ЦАХАЛу действовать в секторе Газа максимально жестко.

Страшные бои не прекращаются. Число убитых мирных жителей превысило уже 11 тысяч человек. Число беженцев приблизилось к миллиону.

"Мы не видели такого в других современных войнах. Действия Израиля столь же преступны, как и действия ХАМАС, потому что все они убивают невинных без разбора. Израиль бросает бомбы на детей и больницы, оправдываясь тем, что там террористы. Но я думаю, что такому нет объяснения", - заявил Лула да Силва, президент Бразилии.

Ищут, но не находят объяснений и семьи израильских заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа. Сотни человек собрались сегодня в Тель-Авиве, чтобы маршем пройти до Иерусалима прямо к офису премьера Нетаньяху и потребовать немедленно освободить их родственников. Успокоить своих граждан правительство еврейского государства пытается весьма своеобразно - через американскую прессу. Washington Post со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника пишет, что Тель-Авив и ХАМАС практически договорились об обмене похищенных женщин и детей на палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах. Процедура, как сообщается, должна сопровождаться временным прекращением огня, которое может продлиться около 5 дней.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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