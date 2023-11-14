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Обратный отсчет: до первых "Игр будущего" - 100 дней

22:26
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Уникальные соревнования на стыке традиционных дисциплин и киберспорта

Жар-птица Мирa неслучайно стала талисманом "Игр будущего". С одной стороны - волшебное создание, одно из самых известных в русской мифологии. С другой, Мира - это звезда возрастом около 6 миллиардов лет, наполненная огромной силой и энергией. С третьей - уже в самом имени заложен символ мира и объединения народов.

Талисман представили на торжественной церемонии празднования 100 дней до начала соревнований. Она прошла на площадке выставки-форума "Россия", где представлены самые передовые достижения нашей страны. К собравшимся по видеосвязи обратился Владимир Путин. Именно по его инициативе и был разработан принципиально новый формат спортивных соревнований. Такой, какой не проводил еще никто в мире. Фиджитал - масштабное мероприятие на стыке спорта, науки и высоких технологий.

Путин: "Сама идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед и при этом способной гармонично соединять самобытное наследие и современность. Спорт – это символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания стран и народов. Нет сомнений, что предстоящий турнир вызовет отклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многополярного мира - это гармония интеллекта и физического совершенства".

"Игры будущего" - это около двух тысяч спортсменов из более чем 100 стран. Они сразятся в 21-й высокотехнологичной дисциплине. И это точно будет вне политики и вне капризов монополизировавших спорт международных организаций.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер правительства России: "Это новое, независимое, неангажированное международное спортивное движение как раз даст возможность миллионам ребят по всему миру найти гармонию не только в гаджетах и электронных устройствах, но и в настоящем, реальном спорте".

До запуска "Игр будущего" уже было проведено несколько тестовых соревнований. В них приняли участие спортсмены из 40 стран.

Александр Ермолаев, стример, разработчик и геймдизайнер: "Невероятно масштабно. Невероятно динамично, очень громко. Я присутствовал на этих соревнованиях и наблюдал, какой накал страстей был даже в зоне виртуальной видеоигры".

Уже зародилось целое сообщество. В нем - свои звезды, свои зрители и свои комментаторы.

Тимур Цыренов, самый популярный тиктокер Бурятии: "Я лично пообщался с игроками. Очень много было иностранных. Я взял у них несколько интервью. Они сказали, что это одни из самых масштабных соревнований, которые они видели за свою жизнь и в которых они участвовали. Это очень здорово, что киберспорт начал развиваться в России. Я очень рад этому".

Первые в истории официальные "Игры будущего" стартуют в Казани 21 февраля. Сегодня был представлен их главный трофей.

В ближайшие две недели на легендарной ульяновской "буханке" трофей проедет по семи городам России, а затем отправится на Байконур. Откуда в специальной капсуле полетит на МКС. Из космоса вернется только в следующем году. Чтобы ждать победителя первых в истории человечества "Игр будущего". 

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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