Россия вошла в двадцатку мировых лидеров по экспорту сельхозпродукции

По ряду товаров наша страна занимает первое место

Россия - в первой двадцатке мировых лидеров по экспорту сельхозпродукции по итогам прошлого года. Об этом Михаил Мишустин сообщил на стратегической сессии по продовольственной безопасности.

Глава кабмина отметил, что по ряду товаров - пшенице, подсолнечному маслу и минтаю - наша страна занимает первое место. Несмотря на санкции, отечественные предприниматели наращивают свое присутствие на рынках Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Причем ассортимент продуктов только увеличивается - это данные анализа Доктрины продовольственной безопасности. Документ способствует повышению суверенитета российского агропрома.

"По предварительным данным реализации доктрины за текущий год, мы видим, что растительного масла произведено более чем вдвое по сравнению с запланированным значением. Второй год существенно растет самообеспеченность по рыбе - практически также вдвое. По зерну - увеличение свыше полутора раз. Больше плана показатели по мясу и по сахару. Ожидаем, что также улучшатся результаты по картофелю, овощам и бахчевым культурам", - указал Мишустин.

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