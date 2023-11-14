Россия вошла в двадцатку мировых лидеров по экспорту сельхозпродукции

По ряду товаров наша страна занимает первое место
Россия - в первой двадцатке мировых лидеров по экспорту сельхозпродукции по итогам прошлого года. Об этом Михаил Мишустин сообщил на стратегической сессии по продовольственной безопасности.
Глава кабмина отметил, что по ряду товаров - пшенице, подсолнечному маслу и минтаю - наша страна занимает первое место. Несмотря на санкции, отечественные предприниматели наращивают свое присутствие на рынках Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Причем ассортимент продуктов только увеличивается - это данные анализа Доктрины продовольственной безопасности. Документ способствует повышению суверенитета российского агропрома.
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"По предварительным данным реализации доктрины за текущий год, мы видим, что растительного масла произведено более чем вдвое по сравнению с запланированным значением. Второй год существенно растет самообеспеченность по рыбе - практически также вдвое. По зерну - увеличение свыше полутора раз. Больше плана показатели по мясу и по сахару. Ожидаем, что также улучшатся результаты по картофелю, овощам и бахчевым культурам", - указал Мишустин.