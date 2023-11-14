"Не знаю и не должен знать": Боррель высказался о шансах Украины на победу

Уверенности нет ни в чем

Есть ли у Украины шансы на победу в противостоянии с Россией – неизвестно. Об этом в ходе брифинга заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Так дипломат ответил на вопрос журналиста, разделяет ли он мнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что украинское контрнаступление выдохлось и зашло в тупик.

"Я не знаю и не должен знать, прав Залужный или нет. Не я и не мы воюем, а украинцы", - заявил Боррель, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Комментируя высказывания американских политиков о возможном снижении военной поддержки Украины уже в следующем году, глава европейской дипломатии подчеркнул, что он "не является астрологом". По его словам, в текущих условиях никто не может быть уверен на 100 процентов даже в завтрашнем дне.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что юридическое урегулирование конфликта между Москвой и Киевом может затянуться на долгие десятилетия.

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