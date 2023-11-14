Умер один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин

Музыкант скончался на 64-м году жизни

Бывший гитарист советской и российской рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин умер на 64-м году жизни. Информация об этом появилась на официальном сайте музыкального коллектива.

"Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким", - говорится в сообщении.

Пост о смерти музыканта собрал множество комментариев от опечаленных поклонников культовой группы. Фанаты отметили, что Шаталина не стало в день рождения другого участника "Алисы" – Игоря Чумычкина, который покончил жизнь самоубийством в 1993 году. Многие пытались разузнать о причинах смерти гитариста и выдвигали разные предположения.

Официальных данных об обстоятельствах смерти музыканта нет.

Андрей Шаталин родился 6 ноября 1960 года в Красноярске. В 1981 году он вместе с друзьями основал группу "Демокритов колодец". Спустя два года Шаталин стал одним из основателей христианской рок-группы "Алиса". Покинул группу в 2003 году. После ухода из "Алисы" стал заниматься электронной музыкой.

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