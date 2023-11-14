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В ООН выступили против использования ВСУ противопехотных мин

22:06
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Применение этих вооружений является грубым нарушением международного права

Всемирная организация выступает против использования украинскими военными противопехотных мин. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.   

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Именно так представитель международной организации ответил на вопрос журналиста о применении ВСУ противопехотных мин на территории Донецкой и Харьковской областей.

"Мы выступаем против использования запрещенных вооружений где бы то ни было", - заключил Дюжаррик, чьи слова приводит информагентство ТАСС.  

Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения Марк Хизней обвинил солдат ВСУ в нарушении Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин во время активной фазы боевых действий за населенный пункт Изюм.

От применения украинскими военными запрещенных противопехотных мин страдают мирные жители. В августе в Кировском районе Донецка мужчина получил ранения в результате подрыва на запрещенной противопехотной мине "Лепесток". 

Особую роль в таких условиях играет работа российских саперов. Они обезвреживают или уничтожают прямо на месте противотанковые и противопехотные мины, установленные украинскими радикалами, обеспечивая безопасное продвижения ВС России и зачищая освобожденные земли.

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