Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом Египта

Оба лидера выразили глубокую обеспокоенность ростом жертв среди мирного населения

Во вторник у Владимира ПУтина состоялся телефонный разговор с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечено в сообщении, Путин поблагодарил коллегу за оказываемое Египтом всестороннее содействие в эвакуации российских граждан из Сектора Газа. Оба лидера выразили глубокую обеспокоенность ростом жертв среди мирного населения и указали на важность скорейшего прекращения кровопролития и освобождения заложников.

"Констатирована созвучность подходов России и Египта к урегулированию ситуации в регионе путём создания на общепризнанной международно-правовой основе независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - также указано в сообщении.

Путин и Сиси договорились поддерживать контакт.

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