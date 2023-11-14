Нетаньяху приказал ЦАХАЛ готовиться к любому сценарию c "Хезболлой"

В эти минуты происходит мощный обмен ударами

Дивизии ЦАХАЛ должны быть готовы к любому сценарию – вплоть до вступления в палестино-израильский конфликт боевиков ливанского движения "Хезболла". Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, в эти минуты между военнослужащими армии Израиля и боевиками ливанского движения происходит мощный обмен ударами.

"Мое указание ЦАХАЛ – готовиться к любому сценарию", - заключил глава правительства, чьи слова приводит РИА Новости.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"