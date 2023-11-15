На Украине запутались, кому ставить памятники, а чьи сносить

Табличка премьеру Польши была готова, но он рассорился с Зеленским

Спонсорам и благодетелям - остаться в названиях улиц и площадей! А кому-то быть запечатлённым в бронзе. Друзей у Украины много - и советом помочь могут, и денег подкинуть на борьбу с Россией. Но есть всё же главный друг, рядом с которым все стальные - просто приятели. Знаменитый старик из Вашингтона. Который, возможно, помнит, где находится Украина, а уж там-то в нём души не чают.

На Украине обсуждают новость, появившуюся в соцсетях. В Киеве хотят поставить памятник под названием "Партнёры навсегда", который в бронзе увековечит тёплые отношения Байдена с Зеленским. В свете американской ЛГБТ-революции название весьма интимное. Президент США предстанет в образе мощного старика, фигура три метра высотой. Чуть ниже Зеленский - всё-таки младший партнёр. Прилагается смета: 10 миллионов гривен - примерно 276 тысяч долларов.

На Украине уже много кого увековечили и много снесли. 6 ноября в годовщину освобождения Киева от фашистов демонтировали Золотую звезду с обелиска "Город-Герой Киев". Теперь не герой. Согласно отчету Минкульта Украины, всего уничтожены 145 памятников, связанных с Россией и СССР. Но многое ещё осталось.

Для новых героев прижимистые украинцы ограничиваются пока памятными табличками. Несколько кладбищенская эстетика, но ведь приятно, когда в камень закатана память о Борисе Джонсоне, рядом премьер Чехии Петр Фиала. А вот с бывшими друзьями-поляками - тем же премьером Моравецким - неприятно вышло. Табличку сделали, а он с Зеленским совсем рассорился. И из-за Волынской резни, и из-за украинского зерна, и из-за украинских дальнобойщиков.

Табличку пока не отковыривали, но Моравецкого уже в самой Польше изображают в журналах как лгуна Пиноккио, так что, может, и поменяют на кого. А уж плита памяти визита Байдена в Киев в феврале этого года на Аллее смелости играет роль едва ли не главного надгробия.

А вот практичные одесситы, собравшись на совещание по поводу ещё оставшихся памятников, приняли соломоново решение. Памятник Пушкину, например, не сносить. Но признать его временно не русским, а этнически нейтральным поэтом. Видимо, почувствовали, что все эти новые герои ненадолго.

Ну а проект памятника Байдену и Зеленскому - фейк, конечно. В действительности всё не так, как на самом деле.

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