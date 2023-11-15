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Политолог Марков высказался о новом пакете антироссийских санкций

08:49
  • среда
  • 15 ноября 2023

Высока вероятность того, что некоторые страны воспользуются правом вето

Как долго западные покровители Украины смогут продолжать снабжать её оружием? При каких условиях они сочтут более выгодным подтолкнуть Киев к мирным переговорам? И насколько серьёзным будет 12-й пакет антироссийских санкций, который Еврокомиссия планирует представить в среду?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Института политических исследований Сергей Марков.

"На Западе уже обсуждают постконфликтные форматы, при этом по деньгам ситуация сложная. Есть спорные санкции, которые затрагивают чьи-то интересы. Вероятность того, что некоторые страны используют вето по поводу нового пакета санкций, очень высока", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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