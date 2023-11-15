Политолог Марков высказался о новом пакете антироссийских санкций

Высока вероятность того, что некоторые страны воспользуются правом вето

Как долго западные покровители Украины смогут продолжать снабжать её оружием? При каких условиях они сочтут более выгодным подтолкнуть Киев к мирным переговорам? И насколько серьёзным будет 12-й пакет антироссийских санкций, который Еврокомиссия планирует представить в среду?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Института политических исследований Сергей Марков.

"На Западе уже обсуждают постконфликтные форматы, при этом по деньгам ситуация сложная. Есть спорные санкции, которые затрагивают чьи-то интересы. Вероятность того, что некоторые страны используют вето по поводу нового пакета санкций, очень высока", - сказал он.

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