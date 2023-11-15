ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало кадры работы артиллеристов Южной группировки войск

08:36
  • среда
  • 15 ноября 2023

Они уничтожают важные объекты неонацистов

Информация о ходе специальной военной операции. Кадры работы артиллеристов Южной группировки войск опубликовало наше Министерство обороны.

Расчёт установки "Мста-Б" применил корректируемый 152-миллиметровый снаряд "Краснополь". Точными ударами уничтожают наиболее важные объекты неонацистов - командные пункты, узлы связи и подвижные РЛС.

Артиллеристы работают в связке с разведчиками, которые при необходимости максимально близко подбираются к позициям противника и с помощью лазерного целеуказателя-дальномера подсвечивают цели и наводят на них снаряды.

На краснолиманском направлении сокрушительные удары по объектам неонацистов наносят расчёты гаубиц Д-30. На этот раз снаряды выпустили по замаскированному опорному пункту ВСУ. Благодаря применению беспилотников наши бойцы получили видеоподтверждение успешного поражения цели, БПЛА также используют для корректировки огня.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Работа установок "Мста-Б"
Работа установок "Мста-Б"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.