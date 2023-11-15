Минобороны показало кадры работы артиллеристов Южной группировки войск

Они уничтожают важные объекты неонацистов

Информация о ходе специальной военной операции. Кадры работы артиллеристов Южной группировки войск опубликовало наше Министерство обороны.

Расчёт установки "Мста-Б" применил корректируемый 152-миллиметровый снаряд "Краснополь". Точными ударами уничтожают наиболее важные объекты неонацистов - командные пункты, узлы связи и подвижные РЛС.

Артиллеристы работают в связке с разведчиками, которые при необходимости максимально близко подбираются к позициям противника и с помощью лазерного целеуказателя-дальномера подсвечивают цели и наводят на них снаряды.

На краснолиманском направлении сокрушительные удары по объектам неонацистов наносят расчёты гаубиц Д-30. На этот раз снаряды выпустили по замаскированному опорному пункту ВСУ. Благодаря применению беспилотников наши бойцы получили видеоподтверждение успешного поражения цели, БПЛА также используют для корректировки огня.

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