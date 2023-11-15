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В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

08:42
  • среда
  • 15 ноября 2023

Бойцы проявляют мужество

В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военнослужащих, участвующих в СВО.

Ефрейтор Даниил Нетреба обеспечивал российских бойцов оперативной связью - под плотным огнём противника он доставлял заряженные аккумуляторные батареи для переносных радиостанций. В результате удара неонацистов из строя был выведен ретранслятор – Даниил, рискуя жизнью, добрался до повреждённого оборудования и починил его, что позволило сохранить связь с командованием и успешно отразить атаку ВСУ.

Старший лейтенант Владимир Григорьев обнаружил схрон с оружием украинских националистов и заминировал его. Вместе с подчинёнными он дождался, когда к складу приблизилась группа ВСУ и произвёл подрыв, уничтожив неонацистов. Благодаря мужеству и смекалке Владимир предотвратил проведение диверсий, которые радикалы готовили против российских военных.

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