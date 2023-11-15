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Третья группа россиян эвакуирована из сектора Газа через КПП "Рафах"

08:41
  • среда
  • 15 ноября 2023

Они направляются в Каир

В среду через пункт пропуска "Рафах" из сектора Газа вышла третья группа из 40 россиян. Вместе с сотрудниками МЧС они направляются в Каир.
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А в ночь на среду в столичном аэропорту "Домодедово" приземлился спецборт МЧС из Египта, который доставил на родину вторую группу россиян, эвакуированных из Газы. Ил-76 доставил из египетской столицы 98 наших соотечественников.

Перед вылетом из Каира людей обеспечили тёплой одеждой и едой, а в самолете с ними находились медики и психологи - на случай, если кому-то потребуется помощь. Всего, по данным нашего МИДа, в списки на эвакуацию из палестинского анклава записались более тысячи россиян.

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