Армия Израиля начала операцию в крупнейшем медцентре сектора Газа

Тель-Авив утверждает, что в больницах прячутся боевики ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала "точечную" операцию в медицинском центре Аш-Шифа в секторе Газа.

Как сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ, решение о проведении операции в крупнейшем медицинском центре анклава было принято на основании "разведывательной информации и оперативной необходимости".

При этом в Тель-Авиве подчеркнули, что Израиль "находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданскими лицами в Газе", которым военные стремятся не навредить.

Накануне вечером российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, в котором поблагодарил за оказываемое Каиром всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа. Политики также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что дивизии ЦАХАЛ должны быть готовы к любому сценарию – вплоть до вступления в палестино-израильский конфликт боевиков ливанского движения "Хезболла".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"