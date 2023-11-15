Российский спецназ уничтожил "наглый" БМП ВСУ под Клещеевкой

Украинский экипаж ежедневно обстреливал позиции ВС России

Охота спецназа "Сибирь" южной группировки войск за "наглым" украинским БМП завершилась успешно. Бойцы несколько дней выслеживали экипаж, который ежедневно обстреливал позиции ВС России под Клещеевкой.

Как рассказал командир отряда, командование поставило спецназовцам задачу обнаружить закрытую огневую позицию, с которой БМП дерзко ведет огонь по российским передовым подразделениям. Анализ характера действий противника занял несколько дней.

В итоге отряд выбрал наиболее подходящую позицию для работы из противотанкового ракетного комплекса и поджидал украинский БМП. А "наглый" противник допустил ошибку, за что и поплатился, передает РИА Новости. По данным Минобороны, за сутки российские военные в районе Клещеевки и Малоильиновки отразили пять атак ВСУ, уничтожив две боевые бронированные машины и до 300 боевиков.

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