Появились детали о возможной сделке Израиля с ХАМАС по заложникам

Боевики удерживают более двухсот человек

Палестинское движение ХАМАС и Израиль могут объявить о заключении соглашения об освобождении заложников в ближайшие два или три дня. Такие данные раскрыл информированный источник в Тель-Авиве.

По словам израильского госслужащего, которого цитирует ABC, стороны "достигли прогресса" на переговорах об удерживаемых в секторе Газа заложниках.

Не исключается, что прорыв может произойти "в течение ближайших 48-72 часов". Однако официальные лица не комментируют данные сообщения.

14 ноября вечером российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Политики также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и указали на важность скорейшего прекращения кровопролития и освобождения заложников.

При этом обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес утверждал, что Израиль и ХАМАС близки к заключению договоренностей, которые позволят освободить большинство израильских женщин и детей — "общий контур сделки ясен".

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