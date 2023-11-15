Артиллерия выбила украинскую пехоту из опорного пункта под Красным Лиманом

Замаскированный "опорник" уничтожен

Разведывательные группы гвардейского мотострелкового полка обнаружили хорошо замаскированный опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Артиллерия ВС России выбила из "опорника" украинскую пехоту, сообщили в Минобороны.

Получив данные разведки, на позиции выдвинулись расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Центрального военного округа. Они нанесли удар по опорному пункту и уничтожили его. Противнику пришлось покинуть позиции.

Огонь батареи корректировался непосредственно на линии боевого соприкосновения разведчиками-наблюдателями. Также использовались малогабаритные дроны, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"