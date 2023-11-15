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Артиллерия выбила украинскую пехоту из опорного пункта под Красным Лиманом

09:07
  • среда
  • 15 ноября 2023

Замаскированный "опорник" уничтожен

Разведывательные группы гвардейского мотострелкового полка обнаружили хорошо замаскированный опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Артиллерия ВС России выбила из "опорника" украинскую пехоту, сообщили в Минобороны.

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Получив данные разведки, на позиции выдвинулись расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Центрального военного округа. Они нанесли удар по опорному пункту и уничтожили его. Противнику пришлось покинуть позиции.  

Огонь батареи корректировался непосредственно на линии боевого соприкосновения разведчиками-наблюдателями. Также использовались малогабаритные дроны, передает РИА Новости.

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