Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Смоленской областью

Цель засекли около 7.30 утра

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт на территории России. Около 7.30 мск 15 ноября средства ПВО засекли цель над Смоленской областью.

ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен, сообщили в Минобороны России.

Накануне стало известно, что в московском аэропорту Шереметьево установили комплекс для борьбы с беспилотниками. Он называется "ЕНОТ-СД" и предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей и противодействия им путем создания помех. Как сообщили в воздушной гавани, для повышения эффективности системы применяется не имеющее аналогов программное обеспечение "Лаборатории Касперского" с использованием искусственного интеллекта.

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