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КНДР создала двигатели нового типа для баллистической ракеты

09:01
  • среда
  • 15 ноября 2023

Испытания уже начались

Северная Корея разработала твердотопливные двигатели нового типа, предназначенные для баллистической ракеты средней дальности.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), испытание сопла двигателя первой ступени проводилось 11 ноября, двигателя второй ступени — 14 ноября.

В обоих случаях был получен "очень удовлетворительный результат".

Ранее из Пентагона вновь прозвучали обвинения в адрес России и Северной Кореи, которые, по версии Вашингтона, сотрудничают в военной сфере в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что "каждое новое подобное заявление еще больше девальвирует все остальные на этот счет", поскольку никаких доказательств своих обвинений американцы не приводят.

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