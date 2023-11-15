В Конгрессе США одобрили проект бюджета без помощи Украине

Документ рассмотрела Палата представителей

Палата представителей американского Конгресса во вторник, 14 ноября, одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.

За принятие документа высказались 336 парламентариев, против выступали 95 человек, сообщает РИА Новости.

Запад все сильнее задумывается об оправданности военной помощи киевскому режиму. Словакия официально уведомила генсека НАТО Йенса Столтенберга о прекращении поставок оружия на Украину. При этом Братислава продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

Столтенберг заявлял, что украинский конфликт может занять больше времени, чем предполагалось. По мнению норвежского политика, Россия не должна выйти из конфликта победителем, а Украина должна сохранить свою независимость, поэтому "еще важнее сделать нашу помощь более устойчивой и наращивать ее".

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