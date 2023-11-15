ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Конгрессе США одобрили проект бюджета без помощи Украине

09:21
  • среда
  • 15 ноября 2023

Документ рассмотрела Палата представителей

Палата представителей американского Конгресса во вторник, 14 ноября, одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.
Западные СМИ рассуждают о "моменте истины" для Украины

За принятие документа высказались 336 парламентариев, против выступали 95 человек, сообщает РИА Новости.

Запад все сильнее задумывается об оправданности военной помощи киевскому режиму. Словакия официально уведомила генсека НАТО Йенса Столтенберга о прекращении поставок оружия на Украину. При этом Братислава продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

Столтенберг заявлял, что украинский конфликт может занять больше времени, чем предполагалось. По мнению норвежского политика, Россия не должна выйти из конфликта победителем, а Украина должна сохранить свою независимость, поэтому "еще важнее сделать нашу помощь более устойчивой и наращивать ее".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Конгресс США
Конгресс США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.