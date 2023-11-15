Украина рискует лишиться поддержки со стороны своего главного спонсора

Законопроект США о бюджете без помощи Киеву отправили на подпись Байдену

Этот удар молотка в Палате представителей возвестил - шатдаун в США откладывается, по крайней мере, до середины января для одних министерств и до начала февраля для других. Именно по такой необычной формуле конгрессмены приняли законопроект временного финансирования правительства. Но это по большому счету внутренние дела Америки, а для внешней политики куда важнее то, что Палата представителей, где большинство у республиканцев, фактически пошла против воли президента Байдена, который просил включить в законопроект выделение 106 миллиардов долларов Украине и Израилю.

Впрочем, неудивительно. Страна, госдолг которой превышает 33 триллиона долларов, наконец решила профинансировать себя, а не сомнительные операции за океаном. Примечательно, что Джо Байден, который изначально планировал наложить вето на закон в таком виде, теперь планирует его подписать, если его в пятницу примет Сенат. Реакция Киева на такие перспективы пока неизвестна, но очевидно, что истерика, как это было уже не раз, обязательно последует. Ведь по обе стороны океана все больше политиков приходят к пониманию сути происходящего.

"США хотят избавиться от своего подопечного! Классический приём! Поэтому теперь его обвиняют в причастности к подрыву "Северных потоков" и угрожают из-за отмены президентских выборов. Война временно переместилась на Ближний Восток. Зеленский больше не нужен", - заявил Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты".

А в США конгрессмен Пол Госар направил письма госсекретарю Энтони Блинкену и шефу Пентагона Ллойду Остину. В посланиях он выражает обеспокоенность, что военная помощь Украине со стороны США может в то же время поступать "Азову" (запрещенная в России террористическая организация). Госар подчеркивает, что, хотя батальон и был расформирован, вместо него появился полк специального назначения с аналогичным названием "Азов" при национальной гвардии Украины. А значит неонацистская группировка сохранилась.

В американском Сан-Франциско перевалил за экватор саммит АТЭС, но хедлайнеры встречи прибыли в город лишь накануне. Самолеты Джо Байдена и председателя КНР Си Цзинпиня приземлились практически друг за другом. На улицах обоих лидеров встречали как сторонники, так и противники. Но и тем, и другим наблюдать кортежи пришлось из-за решеток. К началу саммита некогда красивейший город Америки попытались очистить от толп бездомных и наркоманов, а от остальных граждан гостей встречи оградили заборами выше человеческого роста.

Предваряет встречи лидеров стран АТЭС заседание министров организации. Спич госсекретаря Блинкена был полон оптимизма: "Соединенные Штаты верят в то, что это регион, где экономики могут свободно выбирать свой собственный путь и своих партнеров, где проблемы решаются открыто, где правила устанавливаются прозрачно и применяются справедливо, где товары, идеи и люди движутся законно и свободно".

Но за пышными словами - неизменное желание Вашингтона доминировать в регионе и жесточайшее противостояние США и Китая. В последний раз Байден и Си Цзиньпин встречались год назад на саммите "Большой семерки". А после этого были и запрет на экспорт китайских высоких технологий, и прилет в Штаты главы Тайваня, и уничтожение китайского зонда. Накануне долгожданной встречи с лидером КНР Байден заявил, что его цель на переговорах - попытаться вернуть американо-китайские связи на стабильную почву. Не исключено, что в качестве пробного шара стороны объявят о возобновлении консультаций в рамках так называемого Военно-морского соглашения.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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