Госдума рассматривает во II чтении проект бюджета на три года

Было внесено более 900 поправок

Главный финансовый документ страны - проект бюджета на ближайшие три года - рассматривают в Госдуме. Сегодня – второе, основное чтение. Были внесены сотни поправок, которые позволили значительно улучшить документ. Особое внимание - социальной поддержке и помощи нашим военнослужащим.

920 поправок было внесено ко второму чтению бюджета. В основном, они предполагают перераспределение денег внутри главного финансового документа страны. Поправки вносились как со стороны правительства, так и со стороны депутатов. И вот менее чем за три недели профильные комитеты парламента успели их рассмотреть и вынести свои рекомендации.

Основные параметры бюджета на 2024-й год и плановый период 25-26го годов не меняются. В следующем году ожидаемые доходы должны составить 35 триллионов рублей. Расходы запланированы в объёме 36 триллионов 660 миллиардов. Инфляция - на уровне 4,5%.

В бюджете предусмотрены средства на повышение зарплат, пенсий, выплату пособий семьям с детьми, горячее питание школьников, льготные лекарства и социальную газификацию. То есть, несмотря на колоссальное внешнее давление, государство не просто продолжает исполнять свои социальные обязательства, но и увеличивает объёмы помощи и поддержки граждан.

Ко второму чтению парламентарии предложили увеличить финансирование агропромышленного комплекса и сельских территорий, машиностроительной отрасли и автопрома.

Кроме этого, отдельно "Единая Россия" считает необходимым дополнительно выделить 2 миллиарда рублей на обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями лекарствами, более трех миллиардов - на создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми, более миллиарда - на создание некапитальных объектов отдыха детей.

Отдельным пакетом поправок ко второму чтению предусмотрена дополнительная социальная поддержка военнослужащих и мобилизованных. Это и деньги на вещевое обеспечение, транспортные расходы. И более 350 миллиардов на денежное довольствие и иные выплаты. Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам накануне рекомендовал парламенту принять проект главного финансового документа страны во втором чтении.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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