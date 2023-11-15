Суд начал рассматривать дело о теракте в кафе Петербурга

В результате инцидента погиб Владлен Татарский

В Петербурге в среду состоится первое заседание суда по делу о теракте, в результате которого погиб военный корреспондент и писатель Владлен Татарский. На скамье обвиняемых - Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов) и Дмитрий Касинцев.

Журналисты находятся у здания первого западного окружного военного суда, где проходят самые резонансные процессы. Сегодня здесь рассматривают уголовное дело о взрыве в кафе на Университетской набережной 2 апреля этого года в результате которого погиб военкор, писатель Владлен Татарский и пострадали 40 человек. Это первое судебное заседание по существу.

Основной фигуранткой уголовного дела является 26-летняя Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов). Она вручила блогеру статуэтку, внутри которой было спрятано самодельное взрывное устройство. Оно было приведено в действие дистанционно, с помощью вшитой в него SIM-карты. Сама Трепова также пострадала от взрыва. Следствие полагает, что девушка знала об устройстве, а ее действиями руководили кураторы с территории Украины.

Трепову задержали спустя сутки в квартире у ее знакомого в Петербурге Дмитрия Касинцева. Он также был задержан и его дело также сегодня будет слушаться в Санкт-Петербурге.

Все время следствия Трепова содержалась в СИЗО Лефортово в Москве, на время сегодняшнего заседания этапирована в Петербург. Против нее выдвинуты обвинения по статьям о совершении теракта и незаконном ношении взрывчатых устройств. Уголовная ответственность - до 20 лет лишения свободы. Росфинмониторинг включил ее в список террористов и экстремистов.

Добавим, что это первое заседание суда по делу Дарьи Треповой, которое будет проводиться в открытом режиме - с участием СМИ и всех заинтересованных лиц. Оно начнется в 14 часов

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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