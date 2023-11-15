Израильская армия продолжает держать в кольце город Газу

В ответ ракеты летят в сторону Тель-Авива

Около 50 израильских военных погибли за время проведения наземной операции в секторе Газа. Свежие данные опубликовала сегодня Армия обороны. В анклаве жертвами ударов ЦАХАЛ стали более 11 с половиной тысяч человек. Израиль вторгся на территорию одной из больниц, где, кроме врачей и пациентов, укрываются беженцы. Солдаты ищут членов ХАМАС, которые могут прятаться в подземных тоннелях под учреждением.

Это послание палестинского врача прозвучало в эфире арабского телеканала перед самым началом штурма госпиталя Аль-Шифа. Звонок из Израиля раздался в тот момент, говорят врачи, когда танки уже двигались по территории больницы.

Операция длится уже несколько часов. Врачам рекомендовали держать пациентов подальше от окон, а лучше совсем покинуть здание через безопасный коридор. Сейчас в медкомплексе находятся 9 тысяч человек. Многие пациенты не ходят. Придется их нести на носилках. Есть люди в критическом состоянии и эвакуацию они могут просто не перенести.

В некоторых СМИ появилась информация, будто израильские военные открыли огонь по работникам больницы "Аш-Шифа" во время штурма медкомплекса. Впрочем, эта информация пока не подтверждена. В ЦАХАЛ заявляют: их операция направлена не на мирное население, а на членов организации ХАМАС.

Сегодняшний штурм, по сути, социального мирного объекта в ЦАХАЛ объясняют военной необходимостью. Под госпиталем может быть тоннель ХАМАС. Чтобы добраться до него, нужно войти в здание. На этом видео израильские военные демонстрируют своих прежние находки.

Вот уже две недели израильская армия держит в кольце город Газу. Сегодня в сети появились кадры, как бойцы ЦАХАЛа устанавливают бело-голубое полотнище над центральным зданием Газы.

В ответ ракеты летят в сторону Тель-Авива. Удары сдерживает система "Железный купол". Но не всегда. Хозяин этого автомобиля находится в тяжелом состоянии. Семьи израильских заложников ХАМАС начали марш из Тель-Авива в Иерусалим. Они требуют освобождения похищенных. С ними рядом идут волонтеры и активисты. Сегодня в секторе Газа впервые за много дней пошел дождь. Дети набирают ведра воды, чтобы наконец напиться. Стало известно, что Израиль и ХАМАС могут объявить о заключении соглашения об освобождении заложников в течение ближайших двух-трех суток.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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