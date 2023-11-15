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Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Стивена Коскинена

11:56
  • среда
  • 15 ноября 2023

У мальчика острый лимфобластный лейкоз

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 15-летнего Стивена Коскинена. Его историю мы рассказывали накануне.
Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 15-летнего Стивена Коскинена

За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё более полутора миллионов рублей.

У Стивена острый лимфобластный лейкоз. Мальчик уже перенёс несколько курсов химиотерапии, и лечение дало результат. Но болезнь снова прогрессирует. Чтобы помочь ребёнку справиться с недугом, требуется редкий и очень дорогой препарат.

Мы продолжаем помогать Стивену все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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Стивен Коскинен
Стивен Коскинен
Стивен Коскинен
Стивен Коскинен
Стивен Коскинен
Стивен Коскинен
Стивен Коскинен
Стивен Коскинен
Стивен Коскинен
Стивен Коскинен
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