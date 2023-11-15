Обучение организовано при поддержке российского МИД

Уникальная образовательная программа и лучшие спикеры из разных стран мира. В Москве стартовал новый курс Международной школы БРИКС.

В течение нескольких дней молодые учёные, студенты, дипломаты, журналисты из государств объединения будут слушать лекции по актуальным вопросам глобальной и международной повестки.

В этом году главной темой стала энергетическая политика участников союза на фоне современной геополитической ситуации. Обучение в школе ежегодное, оно организовано при поддержке российского МИДа. Занятия идут на английском языке. Их цель - подготовить экспертов, которые будут профессионально разбираться в специфике функционирования и развития БРИКС.

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