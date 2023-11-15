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В Москве проходит деловой форум "Дни Сибири и Арктики"

12:02
  • среда
  • 15 ноября 2023

Среди участников - представители крупнейших российских компаний и учёные

Актуальные проблемы и перспективы развития северных регионов обсуждают на деловом форуме "Дни Сибири и Арктики", который проходит в Москве.

Участники мероприятия - представители власти и крупнейших российских компаний, учёные, СМИ и общественность. А с начала декабря на станции метро "Савёловская" москвичи и гости столицы смогут увидеть тематическую фотовыставку, показывающую характер, красоту души и силу людей, живущих на севере.

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