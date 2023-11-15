Собянин: Более 90 социальных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

В столице возвели 16 медучреждений

Более 90 социальных объектов ввели в эксплуатацию с начала года в Москве. И, как отметил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, 62 из них построили за счёт средств инвесторов.

Так, в столице возвели 16 медучреждений, в том числе два корпуса "Научного центра неврологии", девять детских и взрослых поликлиник, а также флагманский центр Филатовской больницы.

Кроме того, открыли около 60 детских садов и школ. Половина из них расположена в Троицком и Новомосковском округах. Запустили многофункциональный кластер "Ломоносов" на Воробьёвых горах, а также два культурно-просветительских объекта: павильон "АТОМ" на ВДНХ и досуговый центр в районе Тёплый Стан.

В этом году достроили 16 спортивных объектов, среди которых многофункциональный комплекс в Некрасовке, ледовый дворец в "Лужниках" и Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы в программу реновации включены 499 домов, где проживает почти 87 тысяч человек.

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