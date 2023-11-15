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Путин поздравил Роскомнадзор с юбилеем

09:36
  • среда
  • 15 ноября 2023

Он отметил важность работы ведомства

Президент России Владимир Путин поздравил Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с 30-летием со дня образования и отметил востребованность слаженной работы ведомства в текущих условиях.

Ситуация в мире остается сложной, сохраняются старые и появляются новые вызовы, подчеркнул глава государства В этих условиях необходимо не только оперативно отвечать на возникающие риски, но и действовать на опережение, цитирует Путина пресс-служба Кремля.

В центре внимания Роскомнадзора находятся ключевые вопросы обеспечения информационного суверенитета России, целостности, устойчивости и безопасности сетей связи, надежной защиты персональных данных граждан. Вы внесли весомый вклад в совершенствование профильного законодательства, в качественное развитие отечественной цифровой индустрии.

Ранее Владимир Путин отмечал, что российские власти предпринимают энергичные шаги по цифровизации нашей экономики, и вообще жизни в целом, и социальной сферы. В этих условиях он подчеркивал значимость работы Роскомнадзора по защите персональных данных россиян.

В октябре ведомство выявило факт утечки персональных данных клиентов МТС-банка. Составленный по факту нарушения административный протокол будет передан в суд.

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