Путин поздравил Роскомнадзор с юбилеем

Он отметил важность работы ведомства

Президент России Владимир Путин поздравил Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с 30-летием со дня образования и отметил востребованность слаженной работы ведомства в текущих условиях.

Ситуация в мире остается сложной, сохраняются старые и появляются новые вызовы, подчеркнул глава государства В этих условиях необходимо не только оперативно отвечать на возникающие риски, но и действовать на опережение, цитирует Путина пресс-служба Кремля.

В центре внимания Роскомнадзора находятся ключевые вопросы обеспечения информационного суверенитета России, целостности, устойчивости и безопасности сетей связи, надежной защиты персональных данных граждан. Вы внесли весомый вклад в совершенствование профильного законодательства, в качественное развитие отечественной цифровой индустрии.

Ранее Владимир Путин отмечал, что российские власти предпринимают энергичные шаги по цифровизации нашей экономики, и вообще жизни в целом, и социальной сферы. В этих условиях он подчеркивал значимость работы Роскомнадзора по защите персональных данных россиян.

В октябре ведомство выявило факт утечки персональных данных клиентов МТС-банка. Составленный по факту нарушения административный протокол будет передан в суд.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"