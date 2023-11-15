В США отметили рост разочарования действиями Израиля в Газе

Официально Вашингтон продолжает поддерживать действия Тель-Авива

Вашингтон "все больше разочаровывается" действиями Израиля в секторе Газа и увеличивает число контактов с коллегами из еврейского государства. Об этом рассказали информированные источники из числа американских чиновников.

Как отмечают собеседники Bloomberg, в Белом доме расстроены ростом количества жертв среди мирных жителей. Чтобы переломить ситуацию, американские официальные лица увеличили число контактов с израильскими коллегами.

Однако "тяжелые разговоры" с Израилем пока не дают результатов — еврейское государство игнорирует любые предупреждения, что "усиливает раскол между близкими союзниками".

Ранее в Службе внешней разведки России рассказали, что Вашингтон призывает правительство Израиля ускорить наземную спецоперацию на территории Газы, поскольку затягивание конфликта может негативно отразиться на рейтингах действующего президента США Джо Байдена в преддверии выборов.

При этом глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху назвал чушью обвинения ООН в адрес Тель-Авива в связи с гибелью мирного населения, заявив, что "это является так называемым побочным ущербом".

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