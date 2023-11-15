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В Лондоне заявили о победе Путина на Украине

09:52
  • среда
  • 15 ноября 2023

Время на стороне России, считают британские эксперты

В конфликте на Украине победил президент России. Время играет за Владимира Путина, считают авторы материала в британской газете The Guardian.

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По мнению Люка Хардинга, сыграл свою роль и тот факт, что внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке. Поток помощи Киеву иссякает, средства направляются в Израиль.

Журналисты отмечают, что еще летом ожидания украинского прорыва на фронтах были высоки. Запад рассчитывал, что массированные поставки оружия помогут Киеву "отбить крупные города и вернуть сотни миль захваченных территорий". И даже, возможно, окружить российские войска. Однако этим ожиданиям не суждено было оправдаться, заключают авторы.

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