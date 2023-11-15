Роспотребнадзор отверг возможность локдауна из-за COVID-19

Такого понятия в эпидемиологии нет

Роспотребнадзор не планирует вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса. Глава ведомства Анна Попова считает, что достаточно следить за чистотой рук и гаджетов.

По данным Поповой, уровень госпитализаций и тяжелых форм заболевания в России на сегодняшний день невысокий. Поэтому никаких жестких мер не планируется. Тем не менее, гражданам рекомендуется носить маски, мыть руки, следить за чистотой помещений и гаджетов, приводит советы главы Роспотребнадзора ТАСС.

Попова подчеркнула, что слова "локдаун" в истории эпидемиологии никогда не возникало. Есть понятие "карантин", которое определено российским законодательством. А история так называемого локдауна показала, что он разрушает экономику и мало помогает сохранению здоровья.

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