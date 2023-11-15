В российских школах может появиться новый обязательный предмет

Работы над созданием учебника уже ведутся

Семьеведение может стать обязательным предметом в российских школах.

С такой инициативой выступила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Ожидается, что к 2024 году будет готов единый учебник, по которому будут преподавать предмет.

"Уверены, что со следующего года мы убедим Министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение", - сказала она РИА Новости.

Новый предмет поможет подготовить школьников к будущей семейной жизни и рождению детей, расширит знания в области психологии и педагогики.

По словам Останиной, преподавание этого курса ведется уже в 40 регионах в рамках предмета "Обществознание".

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