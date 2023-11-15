Будапешт не прекращает сотрудничество с Москвой

Венгрия должна активизировать усилия по прекращению закупок российских энергоносителей. Заявление такого содержания сделала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

По утверждению еврочиновницы, не в интересах Будапешта "продолжать эту зависимость" от поставок из России.

Симсон также выразила сожаление по поводу договоренностью между Москвой и Будапештом о строительстве атомного реактора "Пакш-2" на российском ядерном топливе, сообщает Politico.

14 ноября "Росатом" и МИД Венгрии подписали график строительства АЭС "Пакш-2" до начала 2030-х годов. В "Росатоме" подчеркнули, что венгерскому проекту уделяется особое внимание — на его реализацию направлены лучшие силы.

Что касается планов Евросоюза добиться победы Украины и смены власти в России, стратегия лидеров ЕС в российско-украинском конфликте "потерпела полный провал", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Политик подчеркнул, что Брюсселю необходимо сменить подход к отношениям с Россией.

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