Словом 2023 года стал глагол "галлюцинировать"

По версии Кембриджского словаря

Кембриджский словарь английского языка назвал словом года глагол "галлюцинировать".

Глагол приобрел новое значение в связи с развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ) и с созданием им ложной информации.

"Генеративный ИИ - мощный инструмент, но мы всё еще учимся, как безопасно и эффективно взаимодействовать с ним", - говорится в пресс-релизе.

Ранее другой британский словарь - Collins Dictionary – выбрал словом года "искусственный интеллект". Словарь объясняет термин как моделирование ментальных функций человека с помощью компьютерных программ.

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